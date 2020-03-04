StarLightMedia намерена запустить международный спутниковый телеканал к 16 марта

Группа StarLightMedia в ответ на просьбу Президента Украины активно работает над новым международным телеканалом, который будет транслироваться на открытом спутнике, и поэтому будет доступен тем, кто в силу тех или иных причин отдаст предпочтение телесмотрению на открытых спутниках.

Сетка вещания телеканала будет состоят из контента собственного производства телеканалов ICTV, СТБ и Нового канала, — говорится в сообщении департамента корпоративных коммуникаций StarLightMedia.

Этот новый канал Группа планирует запустить до 16 марта, и уже 3 марта StarLightMedia обратилась к Нацсовету за Лицезией для открытия такого вещания.

«В тоже время Группа получает очень положительные отзывы и благодарна всем зрителям, которые перешли на телесмотрение наших каналах в качестве высокого разрешения НD. Мы много работали над качеством такого решения, которое никак и никогда не могла быть в доступной для бесплатного спутника и распространения. Именно в силу особых причин для нового качества картинки все каналы, что были закодированы на спутники 28 января остаются закодированы, и мы приветствуем тысячи зрителей ежедневно, которые открывают для себя новое качество», — добавляют в StarLightMedia.

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