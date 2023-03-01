UARU

UARU

Новый канал презентовал весенний дизайн

НовостиТелевидение
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Новый канал представил свой новый весенне-этнический дизайн, который используется с 1 марта текущего года. Этот дизайн содержит бронзовый подсолнух с этническими мотивами и орнаментом, украшающим логотип канала. Драгоценные камни и весенние цветы лилового цвета также придают свежести и весенней атмосферы логотипу.

Кроме логотипа, были изменены все графические элементы канала, включая имиджевую айдентику, титры, рекламные скобки и плашки. Весь диджитал канала также был обновлен в соответствии с новым дизайном. Цветочный дизайн уже украшает эфир и социальные сети Нового канала, создавая впечатление свежести и новизны.

Основной целью обновления было поддержать надежду людей на светлое будущее и показать, что канал является преданным своим зрителям и всегда открыт к новым тенденциям в медиа-индустрии.

Креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia, Александр Антонов, сообщил, что особенная зимняя концепция графики телеканала с главной фигурой украинской вертепной звезды получила положительный отклик от зрителей. Поэтому команда решила разработать похожую концепцию, но на весеннюю тематику.

Олександр Антонов пояснил, что начали разрабатывать венок из весенних цветов, но он оказался слишком ярким. В связи с тем, что в стране ведется война, команда решила избегать ярких цветов и нашла альтернативу в солнце и подсолнухе, которые являются символом весны. Таким образом, логотип Нового канала был украшен цветком подсолнуха с сиреневыми цветами, что придает этнический оттенок весеннему дизайну.

Креативное дизайн-бюро StarLightMedia создало украинский символ в стилистике драгоценных украшений с использованием брендовых зеленых оттенков. По словам Антонова, команда придерживалась заданной концепции и получила положительную реакцию маркетингового и генерального директоров Нового канала, которые одобрили весенний дизайн «на ура».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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