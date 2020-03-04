В Латвии на законодательном уровне могут принять инициативу о сокращении русскоязычного телевещания в республике. Соответствующий документ уже был утвержден профильным комитетом парламента, передает Новостной фронт.

Сообщается, что инициатором законопроекта выступила депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галла. Документ нацелен на укрепление роли «официальных языков Евросоюза, увеличив их процент в телевещании до 80 процентов всего вещания не на латышском языке».

Исходя из законопроекта, провайдеры будут вынуждены включать в свои пакеты государственные, региональные и коммерческие латвийские телеканалы. Любой другой продукт, который телекомщики посчитают нужным добавить к ним, должен на 80% состоять из программ на языках ЕС.

Напомним, в конце прошлого месяца под угрозой закрытия оказался самый популярный русскоязычный телеканал в Латвии. Сотрудники «Первого Балтийского канала» после обысков в Baltic Media Alliance стали массово получать уведомления об увольнении.

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