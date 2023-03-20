Четыре польских телеканала получили разрешение на вещание в Латвии

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Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) принял решение о включении в список аудиовизуальных программ, которые могут ретранслироваться в Латвии, нескольких телеканалов Telewizja Polska (TVP). Среди них – TVP Info, TVP World, TVP Wilno и Belsat TV. Ранее единственной зарегистрированной программой TVP в Латвии был канал TVP Polonia.

Для поляков и лиц польского происхождения, проживающих в Латвии, доступность программ на польском языке имеет особое значение. Кроме того, ретрансляция Belsat TV будет важна для многих мигрантов из Беларуси, а также для русскоязычных жителей Латвии, которые составляют значительную часть населения страны.

Англоязычный канал TVP World, в свою очередь, будет интересен зрителям, которые следят за новостями из разных частей мира, особенно из Центральной и Восточной Европы.

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Telewizja Polska активно расширяет свое присутствие на латвийском рынке и стремится охватить как можно большую и разнообразную аудиторию.

В соответствии с законодательством Латвии, для заключения договора о ретрансляции с оператором кабельного телевидения телепрограмма должна быть зарегистрирована у Национального совета электронных СМИ.

Регистрация новых каналов в Латвии позволит Telewizja Polska сотрудничать с местными кабельными сетями, такими как TET, Balticom, Netvision и другие.