Южнокорейские техногиганты Samsung и LG останавливают производство мобильных устройств в Корее. Компании займутся дезинфекцией помещений в связи с зафиксированными случаями заражения работников коронавирусом, передает 3Dnews.

Как сообщают в Samsung, прежде всего закроют завод в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было обнаружено наибольшее количество случаев заражения. Производство будет приостановлено до вечера воскресенья в связи с проведением дезинфекции.

LG также с сегодняшнего дня проводит дезинфекции на своем заводе мобильных устройств. Однако когда производство снова будет возобновлено, компания пока не сообщает.

Напомним, в Китае коронавирус ударил по рынку смартфонов. В прошлом месяце аналитическая компания Canalys прогнозировала рынку смартфонов в Китае падение едва ли не вдвое из-за массового закрытия розничных магазинов продажи и даже целых производств.

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