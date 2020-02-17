SES объявила о партнерстве с Princess Cruises — ведущим брендом мультинациональной круизной компании Carnival Corporation. Оператор будет поддерживать для круизного флота и его гостей доступ к сети O3b mPOWER, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Согласно данным, SES при помощи своей гибридной среднеорбитальной (MEO) и геостационарной (GEO) сети и платформы Ocean Guest Experience «Cloud Connected» обеспечит на кораблях Princess Cruises повсеместный доступ к Wi-Fi и бесперебойную цифровую связь с объектами на суше / воде.

«Революционная O3b mPOWER от SES гарантирует, что корабли Princess MedallionClass не будут ограничены тарифами с традиционной пропускной способностью. В качестве главного партнера по глобальному опыту и инновациям, SES будет поддерживать пропускную способность выше спроса с пропускной способностью в несколько гигабит в секунду, когда и где бы это ни было необходимо», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, осенью прошлого года SES совместно с компанией Thales вывели на новый уровень качество интернет-подключения на борту самолета. Инженеры использовали платформу, способную плавно переключаться между спутниками геостационарной и средней околоземной орбиты (GEO и MEO соответственно).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.