В четвертом квартале прошлого года британская радиостанция Capital Scotland потеряла 104 000 слушателей, в то время как количество слушателей Hits Radio и Greatest Hits Radio в Северной Англии, наоборот, выросло. Об этих и других фактах из жизни британских радиостанций, зафиксированных в отчете RAJAR, сообщает Radio Today.

Бренды группы « Global »

Большая часть британских региональных и местных радиостанций, работающих под брендом Capital, потеряла слушателей. В частности, недельный охват Capital Scotland в Шотландии снизился с 513 000 до 409 000 слушателей, аудитория Capital South Wales в Южном Уэльсе снизилась с 213 000 до 180 000, аудитория Capital в Манчестере сократилась с 493 000 до 437 000, а в Йоркшире до самого низкого показателя за всю историю — 849 000. Недавно приобретённая сетью радиостанция в Брайтоне, получившая название Capital Brighton, потеряла за квартал почти половину аудитории – количество её слушателей снизилось с 38 000 в третьем квартале и 50 000 годом ранее до 21 000.

Недельный охват снизился и почти у всех радиостанций, входящих в сеть Heart, включая станции в Лондоне, Западном Мидленде, Шотландии и на Северо-Западе. Рост продемонстрировали лишь радиостанции Heart Sussex и Heart Thames Valley.

Среди шести региональных станций, работающих под брендом Smooth FM, свою аудиторию увеличили станции в Лондоне, на Северо-Востоке и в Восточном Мидленде (с добавлением радио Connect FM), а вот филиалы сети на Северо-Западе, в Шотландии и Западном Мидленде потеряли часть слушателей.

Группа « Bauer »

На протяжении нескольких последних лет манчестерская радиостанция Hits Radio Manchester, ранее работавшая с позывным Key 103, теряла слушателей, однако в четвёртом квартале 2019 года ей удалось увеличить свою аудиторию с 246 000 до 264 000. Однако, среднее время прослушивания её программ снизилось – с 5,7 до 4,5 часа.

Большинство средневолновых станций сети Greatest Hits Radio на севере на протяжении анализируемого квартала сохраняли стабильность в плане аудитории, либо показали некоторый рост. Однако, охват аудитории радиостанции Greatest Hits Cov & Warks, ранее вещавшей под брендом Free Radio 80s сократился вдвое – с 12 000 до 6 000. В Шотландии результаты средневолновых станций сети также демонстрируют стабильность либо рост. В целом аудитория сети GHR Network выросла с 1,209 миллиона слушателей до 1,264 миллиона слушателей.

Локальные станции сети BBC

Недельный охват местных и общенациональных станций корпорации BBC составил 7,5 миллиона слушателей. В предыдущем квартале этот показатель составлял 7,43 миллиона, а годом ранее – 7,8 миллиона.

Охват местных станций сети в Англии составил в четвёртом квартале 5,63 миллиона – при 5,56 миллиона в третьем квартале и 5,9 миллиона годом ранее.

Показатели большинства станций остались в целом неизменными, однако филиалы BBC Radio в Лондоне и Шеффилде всё же потеряли некоторую часть аудитории. А вот в Мерсисайде и Йорке отмечается существенный рост в сравнении с предыдущим кварталом. Филиал BBC Radio в Манчестере, получивший звание «радиостанция года» на прошедшей в начале месяца церемонии Gillards, также демонстрирует неплохие результаты: недельный охват станции увеличился с 186 000 до 228 000.

Прочие наблюдения

После недавнего ребрендинга станций Quidem в Capital все они потеряли часть аудитории, в результате общий недельный охват группы снизился с 110 000 до 96 000.

Охват аудитории радиостанции Sam FM South Coast, которая теперь пребывает в полном управлении компании Nation, снизился с 182 000 до 167 000.

Если говорить о других радиостанциях, входящих в группу Nation, то радиостанции Dragon Radio Wales удалось увеличить за четвёртый квартал свою аудиторию с 50 000 до 62 000. Таким образом, её охват увеличился почти в два раза в сравнении с 32 000, отмеченными годом ранее.

Радиостанция Pulse 1, ранее входившая в группу Wireless, продемонстрировала в четвёртом квартале один из самых высоких за всю историю исследований RAJAR темпов роста аудитории – её охват вырос с 109 000 до 140 000. Общее количество часов слушания станции также выросло – на 49% за квартал.

Крупнейшей коммерческой радиостанцией за пределами Лондона по-прежнему остаётся Smooth North West – её недельный охват составил 1,046 миллиона слушателей.

60% от всего недельного охвата аудитории приходилось на долю радиостанции Channel 103 из Джерси – это наилучший показатель на всей территории Британских островов.

Радиостанция Fosse 107 стала лидером по количеству часов слушания, показав годовой рост с 5,8 до 9. Впрочем, недельный охват аудитории данной станции снизился на 5 000.

Для местных радиостанций сети JACK этот квартал стал очередным кварталом мощного роста – их совокупный региональный охват увеличился до 88 000 (с 83 000), а количество часов слушания – до 488 000 (с 441 000). При этом радио JACKfm демонстрирует квартальный и годовой рост (до 68 000).

Свежие показатели радиостанции Connect FM, которая в настоящее время вещает под брендом Smooth, теперь объединены с показателями Smooth в Восточном Мидленде. Региональная служба увеличила свой недельный охват на 24 000, при этом последний показатель Connect FM в исследовании Total RAJAR составлял 52 000.

Радиостанция XS Manchester, которая вскоре будет переименована в Capital XTRA (при условии одобрения Ofcom), продемонстрировала в четвёртом квартале резкое увеличение еженедельного охвата с 80 000 до 115 000.

Недельный охват Radio Exe вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки 35 000. Это их первые результаты, охватывающие аналоговое FM-вещание и цифровой DAB, которые показывают, что около двух третей прослушивания радиостанции по-прежнему происходит на FM.

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