Суровый приговор: пять британцев отправились в тюрьму за телепиратство

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Пятеро мужчин, признанных виновными в организации нелегальной потоковой трансляции матчей Английской Премьер-Лиги, отправлены в тюрьму на общий срок 30 лет и семь месяцев.

Как пишет BBC, члены преступной группы от 30 до 46 лет продавали клиентам телевизионные донглы, позволявшие просматривать матчи английского чемпионата по футболу.

В результате данной преступной схемы, которую называют самой масштабной по состоянию на сегодняшний день, злоумышленники получили более 7 миллионов фунтов стерлингов от 50 000 абонентов.

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Организаторы нелегальной схемы брали со своих подписчиков абонплату в размере 10 фунтов стерлингов в месяц за доступ к услуге, которую они назвали Flawless TV. Для сравнения: покупка аналогичного легального пакета от Sky Sports и BT Sports обойдётся потребителям в 60-80 фунтов стерлингов в месяц.

Во вторник в Честерфилдском центре правосудия были оглашены приговоры 36-летнему Марку Гулду, 46-летнему Стивену Гордону, 41-летнему Питеру Джолли, 36-летнему Кристоферу Фелвусу, 33-летнему Уильяму Суричину. Они были признаны виновными в организации сговора в целях мошенничества и отмывания денег, а также в неуважении к суду.

В частности, Марк Гулд, которого судья Мартин Хёрст назвал движущей силой организации, был приговорён к 11 годам заключения. Гордон, Джолли, Фелвус и Браун получили сроки от трёх до шести лет.

Ранее мы сообщали, что сотрудники британской полиции начали наведываться в дома тех, кого подозревают в использовании пиратских платформ IPTV и видеосервисов.