Apple запатентовала новую технологию сгибания дисплея для смартфонов. Ее особенность является то, что при складывании на экране не образуется линия сгиба, и переход выглядит плавным, передает Ferra.

Ведомством по патентам и товарным знакам США опубликовало патент, в котором Apple предлагает решение проблемы непривлекательных складок, образующихся на экране сгибаемых устройств.

«Компания предлагает использовать шарнирный механизм, который позволяет средней части дисплея как бы выступить наружу. Тогда кривая сгиба получается увеличенной, а часть экрана помещается в специальное пустое место», — пишет ресурс.

Конечно, не факт, что Apple порадует нас новым устройство с применением данной технологии. Как известно, компания с завидной частотой патентует множество различных разработок, однако часть из них может и вовсе не увидеть мир.

К примеру, две недели назад Apple показала, как может выглядеть самая новая версия iMac. На схеме в патенте был представлен компьютер, выполненный в виде изогнутого стеклянного листа со встроенной клавиатурой и дисплеем. Но выпустит ли компания такое устройство тоже неизвестно.

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