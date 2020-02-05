В США основательно взялись за обеспечение абсолютной независимости от технологий Huawei. Крупнейшие техно- и телеком-компании Америки займутся созданием отечественного ПО для телеком-сетей 5G, передает РБК.

Сообщается, что в разработке будут участвовать такие компании, как Microsoft, Dell и AT&T. Фишка в том, чтоб все технологические решения для стандарта связи нового поколения производились именно американскими компаниями. В то же время не исключено, что позже к ним могут подключиться европейские Nokia и Ericsson.

Таким образом власти США рассчитывают значительно уменьшить, а то и вовсе исключить зависимость от технологий Huawei. Однако проект пока находится на начальной стадии, компании не могут приступить к его реализации из-за различных трудностей в исполнении.

В частности, сотрудничество с европейскими разработчиками могло бы сильно ускорить процесс реализации плана Америки. Однако власти США побаиваются, что совместная работа может привести к антимонопольным спорам.

Напомним, в мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указа о внесении Huawei в черный список предприятий, которым ограничен доступ к американским товарам и технологиям.

С тех пор от сотрудничества (а следовательно и от экспорта комплектующих в Китай) с производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США. Среди них: Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom.

Однако некоторые производители чипов для смартфонов, вроде Intel, Micron и Qualcomm, продолжали поставлять Huawei компоненты для устройств. Компании попросту снабжают китайского партнера техникой, произведенной за пределами США. Таковая, по сути, не считается американской, а запрет Трампа четко ограничивает продажу конкретно местного оборудования.

Тем не менее, тема возможного роста влияния Huawei в мире остается актуальной для США и по сей день. В прошлом месяце американские сенаторы пообещали вложить более миллиарда долларов в развитие конкурентных китайскому производителю компаний по производству телеком-оборудования.

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