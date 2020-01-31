Казахстан планирует вложить в запуск нового спутника KazSat порядка 40 миллиардов тенге (свыше 2,6 млрд грн или чуть больше 105 млн долл). Об этом пишет Tengrinews.kz.

Как объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, такая сумма необходима для организации нормальной работы космического аппарата и наземных систем.

«Мы на сегодня занимаемся технико-экономическим обоснованием (ТЭО), соответствующим обликом спутника, после этого соответствующие конкурсные процедуры будут проходить. По ТЭО — порядка 40 миллиардов тенге. Это на спутник и другие затраты, которые связаны с наземными системами, необходимыми для нормальной, устойчивой работы спутника», — сказал Жумагалиев.

Также министр сообщил, что на данный момент все вопросы с документами практически решены, и скоро будет объявлен конкурс, который определит генерального подрядчика.

Напомним, в декабре компания «АльфаСтрахование» компания заключила с ИИС Решетнева договор о защите спутника KazSat-3 в случае возможных рисков при эксплуатации. Сумма страховки составила 661 миллион рублей.

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