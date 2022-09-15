В Казахстане будут проводить биометрическую идентификацию абонентов сотовой связи

При регистрации мобильного телефона в Казахстане будут проводить биометрическую идентификацию, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

По словам Мусина, в стране часто фиксируются случаи, когда на одного человека оформляют сотни номеров. Эти SIM-карты затем вывозят за границу и используют для мошенничества.

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Именно биометрическая идентификация поможет покончить с этой практикой, профильное министерство уже вносит необходимые изменения в нормативно-правовые документы.

«Технически мы готовы. Вы видите, на eGov, Kaspi и Halyk bank, – везде используется биометрическая идентификация. После этого таких лиц, покупающих по тысяче номеров, будет меньше. Или же, если они оформляют на себя эти номера, и через них будут совершены мошеннические действия, то человек будет отвечать сполна. При биометрической идентификации будет стопроцентное подтверждение», – сказал Багдат Мусин.

Технологию пока вводят только для регистрации новых абонентов. Для других пользователей разрабатывают методологию идентификации через смартфоны.

Источник: informburo.kz