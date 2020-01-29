В 1+1 media решили продлить срок спутникового вещания УНИАН ТВ в открытом виде.

Медиахолдинг 1+1 media пока не будет кодировать спутниковый сигнал телеканала УНИАН ТВ.

«В рамках реализации последнего этапа перехода на закодированный спутниковый сигнал и для обеспечения переходного периода для тех абонентов, которые не успели заблаговременно позаботиться о доступе к телеканалам, УНИАН ТВ продолжит вещать в открытом доступе на кратковременный период после кодирования», – объясняют свою позицию в холдинге.

Вместе с тем для зрителей на телеканале будет размещено информационное сообщение следующего содержания:

«Спутниковый сигнал большинства украинских телеканалов закодирован. Если у тебя нет возможности их смотреть, обратись к официальному телевизионному оператору».

Когда именно на УНИАН ТВ будет активирована система условного доступа Verimatrix (эта кодировка используется для шифрования сигнала друг телеканалов медиагрупп) в 1+1 media не уточняют.

Напомним, в ночь с 28 на 29 января крупнейшие украинские телевизионные группы закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов.

Впрочем, владельцам спутниковых приёмных систем по прежнему остаются доступны к просмотру около сотни украинских телеканалов с космических аппаратов Amos, Astra и Eutelsat HotBird.

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