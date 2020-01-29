Эксперты прогнозируют рост рынка смартфонов в текущем году. По подсчетам компании Gartner, поставки устройств увеличатся на 3%, передает 3Dnews.

Согласно данным, в прошлом году впервые за 8 лет было зафиксировано падение рынка: было реализовано 1,52 млрд смартфонов. Это на 2% меньше, нежели было зафиксировано в 2018 году.

Однако уже в текущем году рынок снова вернется к росту. Аналитики Gartner прогнозируют увеличение поставок прогнозируется на уровне 3 % — 1,57 млрд смартфонов по всему миру. Тенденция на увеличение сохранится и в 2021 году, по итогам которого ожидается отгрузка 1,59 млрд устройств.

Отмечается, что на рост рынка позитивно повлияет развитие технологий 5G. В текущем году эксперты предвидят свыше 220 млн устройств с поддержкой сети пятого поколения, то есть 12% всего рынка смартфонов.

Напомним, глава Qualcomm Кристиано Амон считает, что уже через два года потребность в смартфонах отпадет. Их полностью вытеснят AR-очки.

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