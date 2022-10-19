Мировой рынок смартфонов продолжает штормить

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, объемы мирового рынка смартфонов снижаются уже третий квартал подряд. Только за прошлый год потери составили 9%, что делает ІІІ квартал текущего года самым плохим третьим кварталом с 2014 года.

Эксперты Canalys связывают падение продаж с общей экономической стагнацией (что не удивительно) и прогнозируют, что это будет иметь замедляющее влияние на продажи и дальше – по крайней мере, в течение следующих шести-девяти месяцев.

Комментируя ситуации в разрезе лидеров рынка, аналитики фирмы отмечают, что компании Samsung удалось сохранить свои лидирующие позиции, удерживая 22% рынка. В Canalys предполагают, что это стало возможным благодаря интенсивным рекламным акциям, способствовавшим распродаже запасов со складов. Компания Apple, благодаря преданным поклонникам iPhone, оказалась единственным из пятерки ведущих производителей, который продемонстрировал положительный рост, увеличив свою долю рынка до 18%. В то время как Xiaomi, OPPO и vivo взяли 14%, 10% и 9% доли мирового рынка соответственно.

«Рынок очень чувствителен к динамике изменений потребительского спроса, и поставщики быстро приспосабливаются к строгим условиям ведения бизнеса, – комментирует аналитик Canalys Эмбер Лю. – Для большинства поставщиков главным приоритетом является уменьшение рисков накопления запасов на складах, учитывая ухудшение спроса. Поставщики имели до июля значительные запасы готовой продукции, но с сентября продажи постепенно улучшились благодаря агрессивным скидкам и акциям. Ценовая стратегия новых продуктов разрабатывалась очень осторожно, даже в случае с Apple. Это делалось во избежание значительного негативного влияния потребителей, которые сейчас, как правило, очень чувствительно реагируют на любые скачки цен».

Аналитик Canalys Саньям Чаурасиа добавляет: «Поскольку мы не наблюдаем никаких признаков улучшения спроса ни в 4 квартале текущего года, ни в первом полугодии следующего года, производителям следует быть осторожными при разработке планов производства с цепью поставок. При этом следует также держать на контроле ситуацию с запасами готовой продукции на складах, чтобы стабилизировать долю рынка. С началом сезона распродаж потребители, откладывавшие покупки, надеются на значительные скидки и пакетные акции, а также ожидают значительного снижения цен на гаджеты старшего поколения. По сравнению с периодом высокого спроса в прошлом году, в четвертом квартале 2022 года ожидается медленная, но стабильная праздничная распродажа. Однако было слишком смелым шагом рассматривать предстоящий четвертый квартал как настоящий поворотный момент на пути восстановления рынка».

Поскольку мы входим в сложную зиму с напряженной неопределенностью по поводу того, насколько турбулентность в энергетическом секторе может повлиять на счета за отопление, каждый, кто не купается в деньгах, наверное, в последнее время очень долго и придирчиво обдумывает целесообразность любой покупки. И многие, похоже, пришли к выводу, что в таком свете лучше провести еще один год или около того со своим существующим телефоном. Поэтому, пока общие экономические перспективы не улучшатся, похоже, мировой рынок будет обречен на дальнейшее падение.

Напомним, согласно другим прогнозам, в этом году более 5 миллиардов мобильных телефонов станут электронным мусором.