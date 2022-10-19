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Мировой рынок смартфонов продолжает штормить

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Согласно данным аналитической фирмы Canalys, объемы мирового рынка смартфонов снижаются уже третий квартал подряд. Только за прошлый год потери составили 9%, что делает ІІІ квартал текущего года самым плохим третьим кварталом с 2014 года.

Эксперты Canalys связывают падение продаж с общей экономической стагнацией (что не удивительно) и прогнозируют, что это будет иметь замедляющее влияние на продажи и дальше – по крайней мере, в течение следующих шести-девяти месяцев.

Комментируя ситуации в разрезе лидеров рынка, аналитики фирмы отмечают, что компании Samsung удалось сохранить свои лидирующие позиции, удерживая 22% рынка. В Canalys предполагают, что это стало возможным благодаря интенсивным рекламным акциям, способствовавшим распродаже запасов со складов. Компания Apple, благодаря преданным поклонникам iPhone, оказалась единственным из пятерки ведущих производителей, который продемонстрировал положительный рост, увеличив свою долю рынка до 18%. В то время как Xiaomi, OPPO и vivo взяли 14%, 10% и 9% доли мирового рынка соответственно.

Мировой рынок смартфонов по брендам

«Рынок очень чувствителен к динамике изменений потребительского спроса, и поставщики быстро приспосабливаются к строгим условиям ведения бизнеса, – комментирует аналитик Canalys Эмбер Лю. – Для большинства поставщиков главным приоритетом является уменьшение рисков накопления запасов на складах, учитывая ухудшение спроса. Поставщики имели до июля значительные запасы готовой продукции, но с сентября продажи постепенно улучшились благодаря агрессивным скидкам и акциям. Ценовая стратегия новых продуктов разрабатывалась очень осторожно, даже в случае с Apple. Это делалось во избежание значительного негативного влияния потребителей, которые сейчас, как правило, очень чувствительно реагируют на любые скачки цен».

Мировой рынок смартфонов

Аналитик Canalys Саньям Чаурасиа добавляет: «Поскольку мы не наблюдаем никаких признаков улучшения спроса ни в 4 квартале текущего года, ни в первом полугодии следующего года, производителям следует быть осторожными при разработке планов производства с цепью поставок. При этом следует также держать на контроле ситуацию с запасами готовой продукции на складах, чтобы стабилизировать долю рынка. С началом сезона распродаж потребители, откладывавшие покупки, надеются на значительные скидки и пакетные акции, а также ожидают значительного снижения цен на гаджеты старшего поколения. По сравнению с периодом высокого спроса в прошлом году, в четвертом квартале 2022 года ожидается медленная, но стабильная праздничная распродажа. Однако было слишком смелым шагом рассматривать предстоящий четвертый квартал как настоящий поворотный момент на пути восстановления рынка».

Поскольку мы входим в сложную зиму с напряженной неопределенностью по поводу того, насколько турбулентность в энергетическом секторе может повлиять на счета за отопление, каждый, кто не купается в деньгах, наверное, в последнее время очень долго и придирчиво обдумывает целесообразность любой покупки. И многие, похоже, пришли к выводу, что в таком свете лучше провести еще один год или около того со своим существующим телефоном. Поэтому, пока общие экономические перспективы не улучшатся, похоже, мировой рынок будет обречен на дальнейшее падение.

Напомним, согласно другим прогнозам, в этом году более 5 миллиардов мобильных телефонов станут электронным мусором.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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