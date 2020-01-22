Прошлый год принёс очередной рекорд для стандарта цифрового радиовещания DAB: это был год, когда цифровой DAB приёмник был установлен в стандартной комплектации 2.38 миллиона новых автомобилей.

Эти цифры, иллюстрирующие ситуацию по состоянию на 4-ый квартал 2019 года, были получены от аналитиков индустрии CAP и Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Доля автомобилей с установленным DAB приёмником составила 95% от всех вновь зарегистрированных автомобилей в 4-ом квартале 2019 года и до рекордных 64% от всех продаваемых новых автомобилей. Это значит, что за весь 2019 год появилось 2.15 миллиона новых автомобилей с DAB приёмником в стандартной комплектации и 232 600 проданных новых автомобилей с таким приёмником.

Десять лет тому (в 4-ом квартале 2010 года) доля новых автомобилей с DAB приёмником в стандартной комплектации составляла всего 4%, увеличившись за последующие годы (к 4 кварталу 2015 года) до отметки в 61%, а в настоящее время составляет 95%. При этом производители устанавливают DAB приёмники в новые автомобили в ответ на общую трансформацию на рынке, которая выражается в увеличении количества доступных цифровых радиостанций и доступных моделей радиоприёмников.

В прошлом году правительство Великобритании провело консультации касательно возможной имплементации на территории страны Директивы ЕС (EECC), предписывающей обязательность установки цифровых радиоприёмников во всех новых автомобилях, продаваемых в стране. В этом году правительство должно рассмотреть полученные предложения и принять решение по данному вопросу. Если данная Директива станет частью британского законодательства в 2020 году (одновременно с её имплементацией в странах ЕС), то и производителям придётся увеличить до 100% долю автомобилей с цифровым приёмником в стандартной комплектации.

Генеральный директор Digital Radio UK комментирует: «Это великолепная новость для британских радиостанций и британских водителей. Сегодня по дорогам страны ездит ещё 2.38 миллионов автомобилей, в салоне которых можно слушать программы более 50 общенациональных и сотен местных цифровых радиостанций. Увеличение доли новых автомобилей с установленным DAB приёмником с менее 5% десять лет тому до почти 95% сегодня является знаком того, насколько далеко продвинулось вперёд цифровое DAB вещание, в том числе – благодаря активной поддержке со стороны производителей автомобилей и SMMT. Мы с нетерпением ожидаем дальнейших новостей о росте доли новых автомобилей с установленными в них DAB приёмниками, что должно будет способствовать росту аудитории цифрового радио в Великобритании в этом десятилетии».

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