В сети выявили мошеннические продажи спутниковых приставок с незаконным использованием бренда Viasat

С приближением даты, когда начнётся кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов, в сети интернет активизировались мошенники, продающие спутниковые приёмники сомнительного качества и незаконным использованием бренда. Об этом говорится на официальном сайте оператора спутникового телевидения Viasat.

«В сети интернет зафиксировано мошенническую активность. В частности, созданы подозрительные сайты, а в Facebook продвигается реклама и страницы групп, на которых, с целью введения клиента в заблуждение, предлагаются тюнеры с незаконным использованием бренда Viasat по ценам, не соответствуют рыночным реалиям», – говорится в сообщении оператора.

В Viasat просят пользователей остерегаться таких сомнительных продавцов, чтобы защитить себя от покупки некачественного спутникового оборудования. Приобретать приёмники рекомендуется у официальных партнеров Viasat.

Отметим, в декабре прошлого года Viasat расширил линейку оборудования для приёма закодированного спутникового сигнала моделью приёмника Strong SRT 7602.

Напомним, ранее в сети были зафиксированы случаи мошенничества и обмана пользователей с антеннами HQClear TV T2, которые из эфира принимали 1500 телеканалов, с Wi-Fi роутерами Tenda Global, дарящими счастье бесплатного и безлимитного спутникового доступа к сети интернет, с безлимитным 4G оператоом Tele+, а также с усилителем сигнала мобильной связи, цифрового ТВ, мобильного интернета и Wi-Fi сигнала Z-Gate.

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