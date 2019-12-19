В 70-е годы эфирные телевизионные антенны были неотъемлемой частью пейзажа по всему миру. В 2020, по мнению экспертов Deloitte, ситуация может повториться.

Удивлены? Держитесь за стулья: в агентстве Deloitte прогнозируют, что в 2020 году по меньшей мере 1.6 миллиарда человек, представляющих 450 миллионов домохозяйств из разных уголков мира, будут получать как минимум часть телевизионного контента из наземного эфира. И это по самым скромным подсчётам: экстраполяция с использованием проверенных данных указывает на то, что число таких людей может достигнуть отметки в 2 миллиарда человек. Параллельно с сектором видео по запросу с финансированием за счёт рекламы (AVOD) телевизор с эфирной антенной будет способствовать росту мировой индустрии телевидения – даже на фоне сокращения времени телесмотрения и, на ряде рынков, увеличения количества пользователей, отказывающихся от подписки на услуги платного ТВ.

Кто же платит за всё это бесплатное телевидение? Рекламодатели. По прогнозам Deloitte доходы от телевизионной рекламы по всему миру вырастут в 2020 году более чем на 4 миллиарда долларов, достигнув к 2021 году отметки в 185 миллиардов долларов (при 181 миллиарде долларов в 2019). Если говорить о цифре, характеризующей изменение доходов, то здесь в целом наблюдается консенсус – разногласия касаются лишь того, в какую сторону будет идти изменение. Некоторые считают, что в период с 2018 по 2021 объёмы рынка рекламы уменьшатся на 4 миллиарда долларов, мы же придерживаемся мнения, что они всё-таки вырастут на эту величину.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении экспертов Deloitte, никто никогда не публиковал данные, характеризующие размеры аудитории и прочие показатели эфирного телевидения в глобальных масштабах. Можно найти данные по отдельным странам. Регуляторные органы публиковали информацию, охватывающую различные варианты перехода от аналогового эфирного телевидения к цифровому (информация, важная для перераспределения частотного спектра), однако, похоже, не существует каких-либо глобальных исследований, касающихся подсчёта аудитории, которая хотя бы периодически смотрит программы эфирного телевидения.

Эксперты Deloitte прогнозируют, что к 2020 году общая аудитория эфирного телевидения составит 1.6 миллиарда зрителей – такой прогноз был сделан на основании анализа данных, полученных из 83 стран мира с общим населением в 6.6 миллиарда человек. Согласно данному прогнозу, наибольшее количество зрителей эфирного телевидения будет проживать в таких странах, как Индонезия, Индия и Нигерия. Если допустить, что страны, из которых не получены проверенные данные, по степени проникновения эфирного телевидения напоминают своих соседей, то мы можем предполагать, что к 2020 году глобальная аудитории эфирного телевидения вырастет до 2 миллиардов. Следует отметить, что эта оценочная цифра примерно на 50% выше, чем общее количество зрителей, которые в 2020 году заплатят за услуги кабельного телевидения, IPTV от провайдеров телекоммуникаций и DTH-платформ.

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