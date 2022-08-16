В Мелитополе после взрывов на подстанции пропало эфирное телевидение

Два мощных взрыва в оккупированном Мелитополе прозвучали 16 августа в 7:00 утра.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, взрывы прозвучали в районе подстанции, после чего в городе пропало эфирное ТВ, захваченное оккупантами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Как ни пытается российская пропаганда «промыть мозги» нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское», – добавил Федоров.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе заработал российский интернет-провайдер.