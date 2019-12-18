В США правоохранительные органы пресекли работу двух пиратских ресурсов. Один из них — стриминговый сервис iStreamItAll — является одним из крупнейших нелегальных ресурсов по предоставлению доступа к нелицензионному контенту, передает Газета.ru.

Согласно данным, правоохранителям удалось установить личности двух злоумышленников, имевших непосредственное отношение к созданию и ведению пиратских ресурсов. Свою вину признали 36-летний Дэррил Джулиус Поло и 40-летний Луис Энджел Вилларино, являющиеся владельцами сайтов iStreamItAll и Jetflix.

Нелегальный сервис iStreamItAll открывал зрителям доступ к библиотеке из около 11 тыс. кинофильмов и 118 тыс. эпизодов сериалов. По охвату он был больше, чем Netflix, Amazon Prime и Hulu вместе взятые. В свою очередь Jetflix предоставлял возможность для пиратского скачивания ТВ-шоу. По данным ресурса, на территории США у Jetflix было десятки тысяч платных подписчиков.

В Министерстве юстиции США говорят о том, что оба сайта не только были доступны абсолютно любому пользователю сети, но и поддерживали разные типы устройств, платформ и ОС, что делало их использование и распространение довольно широким.

Напомним, в этом месяце в Греции владелец пиратского сайта, на которого было подано 4 уголовных иска за нарушение прав интеллектуальной собственности, который 10 лет уклонялся от разбирательств, получил приговор с последующим тюремным заключением. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.

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