Стриминговые сервисы, принадлежащие Disney, по количеству пользователей практически догнали Netflix. По данным компании Apptopia, Disney+, Hulu и ESPN+ достигли отметки в 41,5 миллиона пользователей, передает БК@.

Сообщается, что один из крупнейших потоковых сервисов в мире — Netflix — на сегодня имеет 62 миллион пользователей. Очевидно, что сервисы Disney в скором времени смогут его настигнуть. Хотя, аналитики уверены, что говорить о серьезной конкуренции пока рано.

Отмечается, что только за первый день работы Disney+ на него подписались 10 млн пользователей. Однако, если сравнивать по количеству просмотров, Netflix внушительно лидирует — 1 млрд часов просмотров за первый месяц существования против диснеевских 200 млн часов.

Напомним, стриминговый сервис Disney+ начал свою работу 12 ноября. Видеосервис предоставляет своим зрителям различный контент киностудий Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также оригинальные фильмы, сериалы и проекты.

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