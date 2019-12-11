На российских телеэкранах состоится премьера украинского сериала.

11 декабря российский федеральный телеканал ТНТ начинает показ снятого в Украине комедийно-политического сериала «Слуга народа». Об этом Mediasat сообщили в Департаменте маркетинга и PR «ТНТ-Телесеть».

Согласно предоставленной информации, премьера запланирована на 19:00 по московскому времени. При этом в ТНТ уточняют, что в эфир выйдут три серии подряд.

«Слуга народа» – сериал, производства студии «Квартал 95». Это компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Сегодня снято три сезона «Слуги народа» – всего 51 серия.

Первый эпизод сериала на украинском канале «1+1» прошёл с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером телесмотрения. Также сериал был куплен стриминговым видеосервисом Netflix.

В России права на показ сериала «Слуга народа» в сети интернет принадлежат «КиноПоиску», который с 2013 года является собственностью «Яндекса».

Добавим, что «Слуга народа» также был показан на беларусском телевидении — в эфире телеканала «Беларусь 1».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.