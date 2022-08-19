В Польше начались съёмки локальной версии украинского сериала «Слуга народа»

Польская компания заказала производство локальной адаптации комедии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Компания Polsat заказала создание локальной адаптации комедии «Слуга народа» – сериала, в котором в своё время снимался украинский президент Владимир Зеленский.

Компания Polot Media работает над созданием польской версии сериала, которая выйдет под тем же названием «Слуга народа» («Sługa Narodu» на польском). Режиссёром сериала выступит Мацей Белиньский, а роль простого мужчины, случайно избранного на пост президента, сыграет Марцин Гицнар.

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Оригинальная версия «Слуги народа» выходила в Украине в течение трёх сезонов на телеканале «1+1». Сериал сделал Владимира Зеленского популярным, и, отталкиваясь от вымышленного сюжета, он ушёл в политику и выиграл президентскую кампанию 2019 года.

Сериал, право дистрибуции которого принадлежит компании Eccho Rights, вызвал большой международный интерес после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Это очень сильная история – комедия, но такая, которая смогла достучаться до сердец простых украинцев настолько, что в итоге изменила политическую ситуацию внутри страны, а заодно повлияла на ход мировой истории. Естественно, что мы с нетерпением ждём возможности увидеть, какое будущее ждёт польскую версию», – сказал исполнительный директор Eccho Rights по продажам в странах Центральной и Восточной Европы и Африки Беркин Налбантли.

Напомним, в мае этого года польский телеканал приобрёл права на съёмку своей версии украинского сатирического сериала «Слуга народа».