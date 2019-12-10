Национальная полиция Украины (НПУ) планирует внедрить в закон «Об электронных коммуникациях» норму о блокировке сайтов провайдерами. Об этом пишет Internet.UA.

Согласно данным, предложенная норма прописывает возможность для провайдеров, операторов телекоммуникаций, поставщиков услуг хостинга или владельцев ресурса временно приостановить работу сайта во исполнение судебного постановления.

Кроме того, правоохранители хотят дополнить закон «Об электронных коммуникациях» статьей «Предписание о сохранении электронных данных оператором, провайдером». В НПУ предложили провайдерам хранить в течение 90 дней электронные данные и по необходимости предоставлять их в пользование полиции во время следствия.

Отмечается, что на данный момент инициативы НПУ не нашли должной поддержки среди участников рабочей группы. Однако не исключено, что мнение правоохранителей может быть учтено в окончательном варианте законопроекта.

Напомним, мониторинг, проведенный «Лабораторией цифровой безопасности», показал, что больше половины провайдеров в Украине не блокируют сайты из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

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