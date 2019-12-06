Правоохранительные органы провели обыски в офисах провайдера, который транслировал телепрограммы без подписания договоров с правообладателями.
Ивано-Франковское подразделение Киберполиции совместно с сотрудниками СБУ в ходе следственных мероприятий установили, что один из местных телекоммуникационных провайдеров предоставляют своим клиентам доступ к просмотру украинских телеканалов без заключения соответствующего договора с вещателями.
Вместе с тем в пакетном предложении оператора выявили присутствие российских каналов, ретрансляция которых на территории Украины под запретом.
«Клиентская база местного провайдера охватывала территорию всей области. Ежемесячно услуги предоставления интернет связи и ретрансляции телеканалов оценивались в 155 гривен с одного абонента», – говорится в сообщении Киберполиции Украины.
Незаконную прибыль местной компании-оператора оценили в более чем миллион гривен.
Следственные действия проводятся в рамках начатого уголовного производства, квалифицированного по ст. 176 и 361 УК Украины. Незаконная деятельность провайдера в настоящее время приостановлена.