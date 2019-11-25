МТС и подразделение азербайджанской компании Bakcell подписали соглашение о продаже Vodafone Украина. Акции будут переданы в ближайшее время, сообщает ПРАЙМ.

По данным СМИ, в сделку, помимо Vodafone, должны были войти еще и ее розничная сеть — компания «ВФ Ритейл», телекоммуникационный оператор «ПТТ Телеком Киев», а также компания «ИТ СмартФлекс», занимающаяся ИТ-услугами. В МТС от подтверждения/опровержения этой информации воздержались.

«В рамках соглашения МТС через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды) — единственном акционере ПрАО «ВФ Украина» — за 734 миллиона долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время», — пишет ресурс.

Напомним, в начале месяца Антимонопольный комитет Украины согласовал условия сделки Bakcell и МТС, в частности, утверждая, что российской компании в течение трех лет необходимо воздерживаться от конкуренции с Vodafone Украина.

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