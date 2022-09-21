UARU

UARU

Российские компании исключили из международного альянса разработчиков 5G

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В Международном альянсе разработчиков оборудования для телекоммуникаций Open RAN приостановили участие российских организаций «Сколково» и «МТС». Об этом пишет газета «Ведомости».

С официального сайта Альянса были удалены упомянутые компании, уверяют «Ведомости». Других российских организаций в Альянсе нет.

Российская Федерация теперь не может участвовать в разработке нормативов и стандартов для связи пятого поколения, но, когда они появятся, сможет ими пользоваться, потому что они являются открытыми.

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В настоящее время в Альянс входит 31 оператор связи со всего мира. Сам по себе Альянс существует относительно недолго – чуть более 4 лет.

Он создан в феврале 2018 года в Германии для взаимодействия компаний из сферы телекоммуникаций при разработке стандартов сотовой связи пятого и шестого поколения. Ключевым отличием этого объединения является продвижение разработки «телекоммуникационного железа» с открытой архитектурой.

Напомним, в мае 2020 года операторы и технологические компании создали лоббистскую группу The Open RAN Policy Coalition в поддержку Open RAN.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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