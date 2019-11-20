В следующем году стоимость подписки на кабельное телевидение составит 3 гривны 20 копеек в день.

1 января 2020 года телеком-оператор «Триолан» повышает тарифы на кабельное телевидение. Новая стоимость 96 грн за 30 дней или 3,20 грн/сутки. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

Новый тариф будет одинаковым для всех технологий доставки телевизионного сигнала до абонентов:

75 каналов в аналоговом формате.

100+ каналов в цифровом формате (DVB-C).

100+ каналов в IPTV.

Повышение цен на услуги для конечных абонентов оператор объяснил очередным двукратным повышением размера лицензионных отчислений украинским медиагруппам (каналы «1+1», «СТБ», «Интер», «Украина» и др.), а также 10-20%-ым ростом суммы отчислений за авторские права другим телеканалам с 1 января 2020.

Вместе с тем, с нового года в обновлённый пакет войдут 12 новых телеканалов: Paramount Channel, FOX, National Geographic, National Geographic Wild, HISTORY, Cartoon Network, Nicktoons, Travel and Adventure, FILMUADRAMA, Кус-Кус, РыбалкаTV и Футбол 3.

Однако из перечня доступных каналов будут исключены Футбол 1 и Футбол 2. Это связано с решением «Медиа Группы Украина» (владелец каналов), которое в 2020 году не предусматривает возможности включения этих футбольных каналов в существующие пакеты провайдеров платного кабельного телевидения. Каналы будут распространяться только на OTT-платформе Oll.tv исключительно в составе отдельного пакета.

Напомним, в прошлом году «Триолан» повышал абонплату за услуги кабельного телевидения и IPTV до 50 грн в месяц. Годом ранее оператор впервые начал взимать плату с абонентов за услуги кабельного телевидения. Тогда стоимость составляла 15 грн в месяц.

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