12 ноября на всей территории Хорватии стартовало телевизионное эфирное вещание в режиме высокой чёткости (HD) в стандарте DVB-T2 с компрессией HEVC. Об этом говорится на официальном сайте местного телеком-регулятора HAKOM.

В свою очередь оператор цифровой сети, компания OiV, уточняет, что вещание HD-каналов осуществляется в DTT-мультиплексе M2. При этом до окончательного перехода на новый стандарт, дата которого назначена на 1 июля 2020 года, будет также вестись параллельное вещание в стандарте DVB-T.

В компании добавляют, что новая дата (вместо 1 мая 2020 года) была установлена решением регулятора HAKOM.

В OiV также отмечают, что вещание в стандарте DVB-T2/HEVC обеспечит не только лучшее качество изображения (HD), чем в стандарте DVB-T, но также позволит улучшить покрытие национальных мультиплексов M1 и M2, а также локального мультиплекса L1.

Напомним, переход на телевещание в стандарте DVB-T2/HEVC стартовал в Хорватии в сентябре текущего года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.