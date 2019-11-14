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Croatia DVB-T2 / Хорватия DVB-T2
Фото: OIV

12 ноября на всей территории Хорватии стартовало телевизионное эфирное вещание в режиме высокой чёткости (HD) в стандарте DVB-T2 с компрессией HEVC. Об этом говорится на официальном сайте местного телеком-регулятора HAKOM.

В свою очередь оператор цифровой сети, компания OiV, уточняет, что вещание HD-каналов осуществляется в DTT-мультиплексе M2. При этом до окончательного перехода на новый стандарт, дата которого назначена на 1 июля 2020 года, будет также вестись параллельное вещание в стандарте DVB-T.

В компании добавляют, что новая дата (вместо 1 мая 2020 года) была установлена решением регулятора HAKOM.

В OiV также отмечают, что вещание в стандарте DVB-T2/HEVC обеспечит не только лучшее качество изображения (HD), чем в стандарте DVB-T, но также позволит улучшить покрытие национальных мультиплексов M1 и M2, а также локального мультиплекса L1.

Напомним, переход на телевещание в стандарте DVB-T2/HEVC стартовал в Хорватии в сентябре текущего года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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