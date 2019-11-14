Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов поддержал так и не реализованную идею выдачи сим-карт по паспортам. По его словам, это могло бы значительно упростить работу сотрудников СБУ при поиске инициаторов ложных звонков, передает УНИАН.

Как заявил Баканов, в органы едва ли не ежедневно поступают анонимные сообщения о «минировании» метро. Привязка номера к паспортным данным могла бы значительно облегчить поиски «лже-минеров».

«Нужны изменения в законодательство, которые не всем понравятся: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, «выйти» на «минера» будет проще», — отметил глава СБУ.

Однако Баканов уточняет, что полностью проблему это не решит, поскольку часть сообщений поступают на электронную почту.

Напомним, в сентябре депутаты партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий обязать мобильных операторов заключать договора с абонентами на основе паспортных данных клиентов.

Однако позже вице-премьер-министр Михаил Федоров опроверг возможность запуска вышеуказанных услуг. По его словам, законопроект случайно попал на рассмотрение в Верховную Раду и был отозван по инициативе вице-премьера.

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