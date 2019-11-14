Студия Nickelodeon и стриминговый сервис Netflix договорились о сотрудничестве. Команда студии займется производством фильмов и сериалов для видеосервиса, сообщает News.ru.

Согласно данным, Nickelodeon планируют не только создавать исконно новый контент, но и задействовать в проектах своих известных анимационных персонажей.

«Nickelodeon создал множество персонажей, которых любят дети, и мы с нетерпением ждём возможности показать совершенно оригинальные истории, которые переосмысливают и расширяют мир, в котором они живут», — заявила продюсер Netflix Мелисса Кобб.

Отмечается, что студия уже готовит спецвыпуски таких известных мультсериалов, как «Мой шумный дом» и «Эволюция Черепашек-ниндзя».

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что компания Netflix проводит тестирование переменных скоростей воспроизведения для Android.

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