В OneWeb и SoftBank заявляют о том, что у компании Intelsat никогда не было контракта на перепродажу ёмкостей OneWeb и желают прекращения судебного процесса.

OneWeb и SoftBank обратились в суд Нью-Йорка с просьбой отклонить иск, поданный компанией Intelsat, согласно которому последняя обвиняла их в нарушении условий контракта, мошенничестве и краже коммерческих тайн, заявив, что все претензии Intelsat основаны на контракте, которого не существует в природе.

В частности, как пишет издание SpaceIntelReport, в OneWeb и SoftBank утверждают, что «соглашение о стратегическом сотрудничестве», в соответствии с которым компания Intelsat должна обладать исключительными правами на продажу услуг OneWeb на четырёх ключевых вертикальных рынках, так и не вступило в силу, поскольку стороны не смогли договориться о соответствующих контрактах на уровнях покупки и обслуживания.

Несмотря на длительные переговоры, продолжавшиеся на протяжении 17 месяцев и неоднократно продлевавшиеся, Intelsat и SoftBank так и не смогли согласовать условия, по которым компания Intelsat покупала бы ёмкости OneWeb у SoftBank. Последний раз крайний срок был продлён 31 марта 2018 года.

До начала 2019 года компания SoftBank, являющаяся основным инвестором OneWeb, обладала эксклюзивными правами на продажу ёмкостей OneWeb по всему миру.

Также так и не было подписано соглашение на уровне обслуживания между Intelsat и OneWeb.

Вложив в OneWeb инвестиции на сумму в 25 миллионов долларов и получив место в совете правления компании, компания Intelsat отказалась признавать SoftBank в качестве глобального продавца ёмкостей OneWeb.

«Несмотря на то, что с момента заключения Соглашения о сотрудничестве 2016 года прошло уже несколько лет, Intelsat и SoftBank не пришли к соглашению о покупках, – заявили представители компаний Intelsat и SoftBank в своём ответе на иск Intelsat от 10 сентября. – Intelsat и OneWeb никогда не договаривались по SLA, или же соглашению на уровне обслуживания. Претензии Intelsat на эксклюзивность – а фактически они претендуют на все предполагаемые права на покупку услуг OneWeb – обусловлены отдельными, но не взаимосвязанными соглашениями между сторонами в рамках соглашения о приобретении ёмкостей и уровне обслуживания, которое никогда не было подписано.

Петиция касательно прекращения рассмотрения по иску Intelsat, поданная двумя компаниями 8 ноября, сопровождается выдержками из заседаний совета директоров OneWeb, которые должны продемонстрировать полную вовлечённость компании Intelsat в стратегию OneWeb, включая приход компании SoftBank в качестве инвестора и глобального агента продаж, а также последующее решение о прекращении работы над соглашением о продаже даже при увеличении компанией SoftBank своих инвестиций в OneWeb.

В иске, поданном компанией Intelsat, также имеются отдельные упоминания о переговорах с OneWeb касательно ценовой политики и деталей на уровне обслуживания. Однако, ни разу не упомянуто о том, что данные дополнительные соглашения будут иметь решающее значение для заявления компанией Intelsat своих прав на ёмкости OneWeb.

К примеру, в иске, поданном компанией Intelsat говорится, что последняя согласна инвестировать в OneWeb дополнительные 20 миллионов к изначальной сумме в 25 миллионов, однако эти дополнительные инвестиции были обусловлены тем, что «стороны договорились о подписании контракта и продолжении переговоров, которые начались между OneWeb и Intelsat в 2015 и 2016 годах, а затем, в 2017-2018 годах продлились между Intelsat и SoftBank».

Ещё в одном пункте иска, поданного Intelsat, говорится, что в апреле 2018 «стороны достигли соглашения по многим важным условиям, включая ценообразование», однако, переговоры с SoftBank были «поставлены на паузу» и соглашение не было подписано.

В иск Intelsat к OneWeb и SoftBank, поданном в сентябре в Верховный суд штата Нью-Йорк, последние обвиняются в нарушении условий контракта, мошенничестве и краже коммерческой тайны.

Иск компании Intelsat был подан в связи с тем, что, по мнению Intelsat, может быть воспринято как двойные переговоры OneWeb с потенциальными клиентами, действующими в четырех направлениях, на которые Intelsat претендовал в плане получения эксклюзивных права на продажу ёмкостей OneWeb – авиация, морские перевозки, нефть и газ, а также правительственная связь.

Также Intelsat внёс в свой иск обвинения в мошенничестве, нарушении конфиденциальности, не вдаваясь в подробности касательно причин данного решения.

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