В следующем году в Украине начнет вещание ещё один телеканал, эфир которого будет посвящен показу футбольных поединков.

В феврале 2020 года на телевизионном рынке Украины начнёт работу третий футбольный канал, который пополнит портфель спортивных телеканалов Медиа Группы Украина. В дополнение к уже существующим каналам Футбол 1 и Футбол 2, будет запущен Футбол 3.

В медиахолдинге пока не раскрывают детали программной концепции нового вещателя, однако обещают сделать презентацию канала через месяц.

Уже известно, что смотреть Футбол 3 смогут абоненты дочерних сервисов платного телевидения: спутниковой платформы XtraTV и OTT-сервиса OLL.TV. Вместе с тем планируется включение канала в пакеты операторов кабельного телевидения.

Напомним, ранее сообщалось о запуске Медиа Группой Украина информационного телеканала «Украина 24».

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