Спутниковый оператор SES совместно с компанией Thales вывели на новый уровень качество интернет-подключения на борту самолета. Инженеры использовали платформу, способную плавно переключаться между спутниками геостационарной и средней околоземной орбиты (GEO и MEO соответственно), сообщает пресс-служба SES.

«Плавная интеграция спутниковых сетей SES впервые позволяет комбинировать две разнородные системы для обеспечения бесперебойного обслуживания: GEO для устойчивости сети и проверенную высокую производительность O3b MEO, схожую по показателям с волоконно-оптическими сетями», — сказано в пресс-релизе.

Согласно данным, использование интегрированных сетей GEO/MEO позволило впервые добиться бесперебойного доступа к широкополосным приложениям с высокой пропускной способностью. При этом удалось достичь скорости свыше 265 Мбит/с.

В частности, инженеры на борту самолета продемонстрировали качественную и надежную передачу потокового видео в разрешении 4K, сверхбыстрое использование социальных сетей, осуществление транзакций электронной коммерции, аудио-конференции, интерактивные игры и просмотр веб-страниц на борту самолета Gulfstream G-III.

Напомним, в прошлом месяце в SES сообщили, что планируют запустить новые мультимедийные службы для вещателей на основе облачной платформы Microsoft Azure. Компания намерена подключить к Azure корпоративные и правительственные сайты в удаленных регионах с недостаточным уровнем охвата.

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