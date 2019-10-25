Американские операторы связи перейдут на новый стандарт сообщений — RCS. Вместе с тем от старого, SMS, откажутся уже в следующем году, пишет 3Dnews.

Сообщается, что четверка крупнейших в Америке мобильных операторов — AT&T, Verizon, Sprint и T-Mobile — инициировала создание совместного предприятия Cross-Carrier Messaging Initiative, основной задачей которого станет объединений усилий всех четырех компаний в процессе замены SMS на стандарт нового поколения.

Как результат, совместное предприятие выпустит приложение, поддерживающее все функции RCS, включая обмен текстовыми сообщениями, передачу изображений в высоком разрешении и групповые чаты.

Отмечается, что приложение будет выпущено уже в следующем году и по умолчанию будет доступно на всех телефонах на базе Android, выпускаемых в продажу четверкой мобильных операторов.

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