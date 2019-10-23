Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение на запуск спутников компании Swarm Technologies. Swarm планирует вывести в космос группировку из 150 аппаратов SpaceBEE к концу 2020 года, сообщает REGNUM.

Согласно данным, спутники SpaceBEE не будут предоставлять услуги широкополосной связи из-за своих малых размеров. Группировка рассчитана на обеспечение связью устройств IoT в отдаленных регионах.

«Малый размер спутников не позволит предоставлять услуги широкополосной связи, поэтому группировка SpaceBEE будет ориентирована на устройства, не требующие широкого канала и быстрого отклика, такие как метеорологические датчики», — пишет ресурс.

В компании также говорят о том, что на первом этапе в группировку войдут 150 аппаратов, в дальнейшем количество спутников может увеличиться до 600.

Напомним, в прошлом году Swarm Technology попала в скандальную ситуацию, связанную с «нелегальным» запуском 4-х спутников SpaceBEE с помощью индийской ракеты. Дело в том, что Федеральная комиссия по связи не давала разрешения на эту отправку, а в Swarm не знали о том, что их заявка на получение этого разрешения была отклонена.

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