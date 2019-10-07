Компания Tencent присоединилась к Альянсу открытых медиа (AOMedia) – организации, объединяющей представителей советов директоров компаний, которые участвуют в разработке или поддержке открытых видео-кодеков.

В число членов AOMedia уже входят представители советов директоров таких компаний, как Amazon, ARM, Cisco, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA и Samsung Electronics.

Альянс AOMedia является неприбыльной организацией, которая была учреждена по инициативе технологических компаний, работающих в сфере Интернета и медиа, с целью определения и разработки открытых стандартов для компрессии и передачи через сеть медиа-контента.

В Tencent заявили о намерении оказывать содействие в популяризации AV1 – новейшей разработки AOMedia – в качестве кодека с открытым исходником.

Спецификации, контрольные нормативы и связанная информация доступны для скачивания для создателей и разработчиков инструментов. В частности, релиз AV1 включает в себя: спецификацию битового потока, которая необходима для создания полупроводников нового поколения; неоптимизированный экспериментальный программный декодер и кодер для создания и потребления битового потока; эталонные потоки для валидации продуктов; связанные спецификации для создания контента; а также потоковые инструменты для пользовательского и коммерческого видео.

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