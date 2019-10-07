Eurofins поможет Европейскому вещательному союзу в стандартизации совместимости телевизоров с форматом UHDTV

Европейский вещательный союз (EBU) заключил соглашение о сотрудничестве с Eurofins Digital Testing – мировым лидером в области услуг сквозного обеспечения качества (QA) и тестирования с целью обеспечения гарантий правильного отображения контента высокого качества на потребительских телевизорах.

В целях обеспечения ясности для вещателей и потребителей, в EBU опубликовали набор ключевых параметров дистрибуции (EBU Tech 3372) для передачи видео и аудио Телевидения сверхвысокой чёткости (UHDTV).

В Eurofins разработали логотип сертификации, указывающий на соответствие спецификации EBU, который производители смогут размещать на телевизорах, прошедших проверку на совместимость с телевизионным сигналом, соответствующим спецификациям EBU.

Спецификация Tech 3372 от EBU и логотип Eurofins должны дать вещателям более высокие гарантии безопасного планирования при выборе параметров UHDTV для своих программ. А потребитель получит большую уверенность при выборе телевизора, понимая, что он сможет в полной мере насладиться уже существующими и планируемыми функциями, связанными с технологиями иммерсивного телевидения.

Директор отдела технологий и инноваций в EBU Антонио Арчидаконо заявил: «На фоне существующей широты выбора, становится ясно, что нашим членам необходима стабильная и безопасная спецификация для реализации стратегий, связанных с планированием в сфере UHDTV. Сотрудничество с Eurofins даст гарантии соответствия параметров вещательного сигнала с технологиями, используемыми производителям бытового оборудования при создании ресиверов».

«Гарантия высокого качества UHDTV крайне важна для вещателей, производителей телевизоров и потребителей, – говорит директор бизнес-линии в Eurofins Йохан Крейбек. – В Eurofins гордятся тем, что благодаря сотрудничеству с EBU, мы можем дать компаниям возможность сертифицировать свою продукцию на соответствие стандартам, определяемым новым логотипом».

Спецификация Tech 3372 от EBU охватывает целый ряд аспектов, связанных с UHDTV: повышенное разрешение (4K), расширенный динамический диапазон (HDR), широкая цветовая гамма (WCG) и аудио следующего поколения (NGA). Также сочетание технологий способно обеспечить потребителю превосходное качество и захватывающие впечатления от просмотра.

Напомним, ранее в Ассоциация потребительских технологий (CTA) представили описание технологии 8K UHD и логотип для маркировки телевизоров.

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