Олимпийские игры 2026-2032 годов будут транслироваться бесплатно по всей Европе, за исключением России и Беларуси

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Спортивные соревнования, проходящие в рамках четырех Олимпиад в период с 2026 по 2032 год, будут транслироваться в Европе в эфире бесплатных телевизионных каналов. Об этом заявил Международный Олимпийский Комитет (МОК).

Что произошло

В МОК сообщили, что все медийные права на трансляцию соревнований летних и зимних Олимпийских игр на территории Европы на этот период переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) – альянсу общественных вещателей, который будет владеть ими параллельно с нынешним правообладателем – компанией Warner Bros. Discovery (WBD).

Как было раньше

Этот шаг знаменует собой изменение нынешней практики комитета реализуемой в рамках действующего шестилетнего соглашения. Оно действует до 2024 года, когда будут проходить Олимпийские игры в Париже.

В 2015 году компания Discovery, которая в настоящее время является частью WBD, приобрела права на трансляцию соревнований на территории стран Европы за 1,3 миллиарда евро (1,37 миллиарда долларов). Затем они передавали сублицензию на эти права другим вещателям.

«Это новое соглашение гарантирует возможность свободного доступа к трансляции Игр через сеть общественных вещателей EBU», – говорится в заявлении МОК.

Что и как будут транслировать

Соглашение, о котором идет речь, охватывает летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене, а также зимние Олимпийские игры 2026 года, проходящие в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. А также Олимпийские игры 2030 года, принимающий город которых еще не определен.

EBU и WBD подали совместную заявку на покупку всех медийных прав на территории 48 стран Европы, а также в Израиле. В МОК не озвучили никакие цифры, связанные с соглашением.

EBU, в состав которой входит 68 членов, получает право на трансляцию соревнований как в телевизионном эфире, так и на цифровых платформах.

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Компании, являющиеся членами EBU, смогут вести трансляцию соревнований летних Олимпийских игр более 200 часов и не менее 100 часов будут транслировать зимние Игры на телевидении. Также они будут вести радиотрансляции, организовывать прямые трансляции и репортажи в интернете и на социальных медиа-платформах.

Во время проведения соревнований последних трех Олимпиад – в Пхенчхане (2018), Токио (2020) и Пекине (2022) – большинство входящих в состав EBU вещателей имели возможность вести трансляции на основании сублицензионных прав, полученных от компании Discovery.

«Спорт должен быть для всех», – отметил в своем заявлении генеральный директор EBU Ноэль Карран.

Тем временем компания WBD останется единственным вещателем, который будет показывать каждое мгновение Игр на территории 43 стран Европы через свои потоковые и цифровые платформы. Также она будет иметь право на трансляцию в эфире платных телевизионных каналов, в том числе – на своих каналах Eurosport.

Действие нового соглашения также распространяется на Юношеские Олимпийские игры.

Как смотрели предыдущие игры

В МОК отметили, что Олимпийские игры в Токио в 2020 году посмотрели 372 миллиона зрителей в Европе в эфире каналов Discovery и каналов с сублицензионными правами.

Около 156 миллионов человек посетили платформы во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, что почти в 20 раз больше, чем во время зимней Олимпиады в Пхенчхане 2018 года.

Минус РФ и РБ

Россия и Беларусь были исключены из процесса проведения тендера на медийные права после российского вторжения в Украину. В частности, оно нарушило принцип Олимпийского Перемирия во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.