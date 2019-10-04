Netflix продолжит сотрудничество с компанией Animaccord, которая является правообладателем мультсериала «Маша и Медведь». Видеосервис покажет четвертый сезон мультсериала в более чем 100 странах мира, передает ТАСС.

Согласно данным, в новом сезоне зрителям покажут путешествия главных героев по странам мира, с изучением достопримечательностей и культурных особенностей.

«Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру», — заявил гендиректор Animaccord Владимир Горбуля.

Отмечается, что Netflix показывает зрителям «Машу и Медведя» с 2015 года, впервые мультсериал был запущен в Северной Америке. Со временем его дистрибуция на платформе расширилась более чем на 100 стран.

Более того, в пресс-службе Animaccord говорят о том, что компания стала первой российской студией, запустившей свой контент на Netflix.

Напомним, в прошлом месяце компания Ampere Analysis выдвинула предположение, что Netflix нацелен на завоевание еще не освоенных рынков, в частности, готовится к производству русскоязычного контента.

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