Ракета, которая обеспечит тягу первой ступени пусковой системы Европейского космического агентства Ariane 6 прошла квалификационные испытания. После серии статических тестов на огнеупорность, длившихся почти четыре часа, двигатель на жидком топливе Vulcain 2.1 готов к комбинированным тестам во Французской Гвиане.

Ракета Ariane 6 стоимостью в 3.6 миллиарда долларов и являющаяся приемником ракеты системы Европейского космического агентства Ariane 5 разрабатывалась с 2010 года и, если не случится ничего экстраординарного, должна будет отправиться в космос уже в следующем году. Одним из ключевых компонентов ракеты является двигатель Vulcain 2.1, представляющий усовершенствованную версию двигателя Vulcain 2, использовавшегося в ракете Ariane 5.

Подобно двигателю Vulcain 2, двигатель Vulcain 2.1 работает на жидком кислороде и жидком водороде, однако при этом его тяга составляет 140 тонн вместо 115 тонн, и предназначен он для обеспечения подъёма ускорителя в течение первых восьми минут полёта, отправляя первую ступень на высоту в 200 метров.

Согласно информации Европейского космического агентства, двигатель Vulcain 2.1 в конце прошлого месяца прошёл квалификационный обзор – после двух кампаний статического тестирования, проходивших на испытательном полигоне Немецкого аэрокосмического центра DLR в Лампольдсхаузене. Последнее такое испытание проходило в июле, когда двигатель запускался на 655 секунд, а общее время проведения испытаний составило 13 798 секунд. В течение этого времени не только работал двигатель, но и запускались полётные актюаторы разгонного блока Ariane 6 – подобно тому, как это происходит во время стандартного полёта.

Теперь, после завершения испытаний в Германии, двигатель Vulcain 2.1 будет отремонтирован и пройдёт динамические и вибрационные тесты перед отправкой во Французскую Гвиану, где он будет установлен на основной ступени ракеты Ariane 6 для проведения комбинированного испытания на статическую огнеупорность с твердотельным ракетным ускорителем P120C с целью определения профиля ускорения основной ступени.

«Эти весьма положительные результаты подтверждают функциональные и механические параметры двигателя Vulcain 2.1, – говорит менеджер проекта пусковой системы Ariane 6 в Европейском космическом агентстве Гай Пилхен. – Предстоящие комбинированные тесты позволят провести квалификацию подсистем Ariane 6 на уровне ступеней и всей пусковой системы».

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