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Ariane-6
Иллюстрация: ESA

Ракета, которая обеспечит тягу первой ступени пусковой системы Европейского космического агентства Ariane 6 прошла квалификационные испытания. После серии статических тестов на огнеупорность, длившихся почти четыре часа, двигатель на жидком топливе Vulcain 2.1 готов к комбинированным тестам во Французской Гвиане.

Ракета Ariane 6 стоимостью в 3.6 миллиарда долларов и являющаяся приемником ракеты системы Европейского космического агентства Ariane 5 разрабатывалась с 2010 года и, если не случится ничего экстраординарного, должна будет отправиться в космос уже в следующем году. Одним из ключевых компонентов ракеты является двигатель Vulcain 2.1, представляющий усовершенствованную версию двигателя Vulcain 2, использовавшегося в ракете Ariane 5.

Подобно двигателю Vulcain 2, двигатель Vulcain 2.1 работает на жидком кислороде и жидком водороде, однако при этом его тяга составляет 140 тонн вместо 115 тонн, и предназначен он для обеспечения подъёма ускорителя в течение первых восьми минут полёта, отправляя первую ступень на высоту в 200 метров.

Согласно информации Европейского космического агентства, двигатель Vulcain 2.1 в конце прошлого месяца прошёл квалификационный обзор – после двух кампаний статического тестирования, проходивших на испытательном полигоне Немецкого аэрокосмического центра DLR в Лампольдсхаузене. Последнее такое испытание проходило в июле, когда двигатель запускался на 655 секунд, а общее время проведения испытаний составило 13 798 секунд. В течение этого времени не только работал двигатель, но и запускались полётные актюаторы разгонного блока Ariane 6 – подобно тому, как это происходит во время стандартного полёта.

Теперь, после завершения испытаний в Германии, двигатель Vulcain 2.1 будет отремонтирован и пройдёт динамические и вибрационные тесты перед отправкой во Французскую Гвиану, где он будет установлен на основной ступени ракеты Ariane 6 для проведения комбинированного испытания на статическую огнеупорность с твердотельным ракетным ускорителем P120C с целью определения профиля ускорения основной ступени.

«Эти весьма положительные результаты подтверждают функциональные и механические параметры двигателя Vulcain 2.1, – говорит менеджер проекта пусковой системы Ariane 6 в Европейском космическом агентстве Гай Пилхен. – Предстоящие комбинированные тесты позволят провести квалификацию подсистем Ariane 6 на уровне ступеней и всей пусковой системы».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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