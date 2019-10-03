Вьетнам начнёт радиовещание в цифровом стандарте DAB

Системный интегратор Emico и компания Paneda подписали соглашение, предусматривающее поставку систем мультиплексирования DAB, необходимых для планируемого запуска тестового радиовещания в цифровом формате DAB во Вьетнаме. Схема включает в себя полную систему резервирования, включая управление контентом для метаданных.

Запуск системы планируется до конца текущего года в городах Ханой и Хошимин.

На начальном этапе в сети будет транслироваться 18 программ, при этом система реализуется в виде серверной платформы, объединяющей в себе системы мультиплексирования для аудио-кодеров и систему управления контентом. В системе используется функция бесшовного переключения контента Paneda SMART, обеспечивающая возможность максимально избыточной настройки для переключения аудио при сбоях.

Компания Paneda разрабатывает и продаёт на международном рынке оборудование, необходимое для организации цифрового радиовещания в стандарте DAB+. По состоянию на сегодняшний день Paneda поставила более 200 туннельных систем с DAB+ в Норвегию. Помимо этого компания управляет собственной сетью цифрового телевидения (DVB-T2), включающей в себя 165 передающих центров. Компания Paneda продолжает увеличивать свою долю на международном рынке, представив линейку компонентов для головных станций DAB+, которые установлены на 70 мультиплексерах DAB по всему миру. Также Paneda разработала системы аварийного оповещения через сеть DAB+ и предлагает комплексные решения для различных вариантов применения.

Emico является одной из крупнейших компаний, работающих в сфере вещания во Вьетнаме. Она обладает огромным опытом развёртывания во Вьетнаме одночастотных сетей DVB-T2 (включающих передатчики и головные станции) и мощных FM-станций. Компания Emico работает в качестве технического эксперта в различных сферах и совместно со своими партнерами по всему миру предлагает комплексные готовые решения.

Менеджер по продажам компании Paneda Ларс-Педер Лундгрен говорит: «Как любителю DAB, мне приятно то, что в список DAB-стран, добавляется новое государство. В рамках данного проекта компания Paneda взяла на себя обязательства, связанные с оказанием поддержки данному проекту, поделившись своим многолетним опытом и знаниями для достижения наилучших результатов проводимых тестов. Процесс был длительным и включал в себя ряд финансовых и технических оценок, и мы рады тому, что компания Paneda была избрана для участия в данном проекте».

Заместитель генерального директора и директор технического центра Emico Луонг Нгок Тханх говорит: «Теперь Вьетнам может начать вещание в стандарте DAB – с масштабного теста в городах Ханой и Хошимин. Emico провела оценку различных технических решений и выбрала Paneda по нескольким причинам. В ходе этого процесса компания Paneda оказала огромную поддержку и дала отличные рекомендации, а также предоставила нам тестовую систему для получения общей информации о DAB, и в настоящее время мы убеждены в правильности нашего выбора и с воодушевлением ждём продолжения совместной работы над проектом».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.