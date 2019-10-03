В США устройства с поддержкой телевизионного стандарта ATSC 3.0 будут брендировать как NEXTGEN TV

В США устройства с поддержкой телевизионного стандарта ATSC 3.0 будут брендировать как...

Потребительским именем для ATSC 3.0 совместимых ресиверов, продаваемых в Соединённых Штатах, станет NEXTGEN TV.

В Ассоциации потребительских технологий представили новый логотип для различных устройств – 4K Ultra HD телевизоров, шлюзовых ресиверов, портативных гаджетов – отвечающих требованиям совместимости, прописанным в новой спецификации ATSC 3.0.

В CTA избрали NEXTGEN TV в качестве рыночного бренда для нового стандарта передачи телевизионного контента, который позволит вещателям доставлять зрителям целевую рекламу и уведомления, выходить в интерактивное пространство, а также передавать видео ещё более высокого разрешения.

Логотип был разработан при участии вещателей, производителей устройств и инженеров, занимавшихся разработкой стандарта.

Стандарт ATSC 3.0 будет запущен телевизионными вещателями в начале следующего года.

Комитет систем перспективного телевидения (ATSC) поставил перед CTA задачу разработки маркетинговой номенклатуры.

«В NAB приветствуют появление логотипа NEXTGEN TV, – говорит президент Национальной ассоциации вещателей Гордон Смит. – Вещатели смогут задействовать технологию NEXTGEN TV, которая увеличивает качество телевизионных трансляций за счёт улучшения качества картинки, объёмного звука и функции защиты. Мы приветствуем наших технологических партнёров и с нетерпением ожидаем появления на полках магазинов телевизоров, маркированных NEXTGEN TV, уже в следующем году».

В мае FCC начала принимать заявки от телевизионных станций, желающих внести в свои лицензии изменения, позволяющие им вещать в стандарте ATSC 3.0, который обеспечит интерактивность, передачу целевой рекламы, 4K видео и многие другие функции. Впрочем, зрителям понадобится новый телевизор либо адаптер, который позволит принимать эти программы.

В FCC сертифицировали новую услугу в ноябре 2018 года, подчеркнув добровольность перехода на неё – в отличие от аналогичного перехода на DTV в 2009. Однако регулятор не мог начать приём заявок до внесения изменений в свою интернет-систему Лицензирования и управления (LMS) для её соответствия новым заявкам.

В период с ноября до конца мая FCC выдал несколько временных разрешений для тестового вещания в стандарте ATSC 3.0. Отныне тестовые лицензии (за исключением особых случаев) выдаваться не будут.

Станциям, которые осуществляют вещание в стандарте ATSC 3.0 в рамках эксперимента, необходимо будет подать новую заявку на лицензию либо прекратить вещание в этом стандарте. В FCC рекомендуют таким компаниям не тянуть до последнего дня, а подать соответствующую заявку минимум за 30 дней до окончания срока действия временной лицензии.

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