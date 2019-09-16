Внедрение сети пятого поколения в Украине не может состояться, пока 100% инфраструктуры и населенных пунктов страны не будут обеспечены связью стандарта 3G и 4G. Такое заявление сделал вице-премьер-минситр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет Интерфакс-Ураина.

По словам Федорова, ситуация с покрытием в стране остается непрозрачной и совершенно непонятной для пользователей. Поэтому в ближайшее время необходимо обеспечить реальное покрытие 3G и 4G в каждом регионе.

«Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье, у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G», – сказал Федоров.

Уже после ликвидации на территории страны «белых» или «черных» пятен без связи, считает вице-премьер, можно будет полноценно взяться за внедрение стандарта 5G.

«Наша цель в ближайшие 3 года, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную скорость интернета», – рассказал Федоров.

Тем не менее, операторы связи уже готовятся к строительству сетей пятого поколения и покупке соответствующий частот. В частности, Киевстар заявил, что будет участвовать в тендере на частоты в диапазоне 700МГц.

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