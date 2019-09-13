Американский штат Мэн принял закон, обязующий кабельных операторов изменить модель подписки. Возмущенные операторы подали в суд иск с требованием не допустить вступление закона в силу, пишет Кабельщик.

Согласно данным, все началось с жалоб зрителей. Пользователи недовольны действующей схемой подписок, в которой необходимо покупать целый пакет, чтоб иметь возможность смотреть один или несколько каналов.

Штат Мэн среагировал на это следующим образом: принял закон, обязующий операторов предлагать каналы по индивидуальной подписке. Таким образом абоненты могут выбирать, какие каналы они желают смотреть и, соответственно, платить за них.

«Жалоба на необходимость покупать больше каналов, чем вы хотите, не нова, и это одна из причин, по которой так много людей перешли на потоковое вещание. Я хочу смотреть «RedSocks», но не хочу смотреть «Джимми Суэггарта» и не буду платить за это», — сообщил автор законопроекта Джефф Эвангелос.

Разумеется, кабельных операторов нововведенный закон возмутил. По их словам, новые требования могут нанести ущерб сетям вещания, особенно тем, которые обслуживают нишевую аудиторию.

В связи с этим несколько кабельных операторов, включая Comcast, Fox, CBS и Disney, подали на штат в суд, требуя отложить вступление закона в силу, а после и вовсе его отменить.

Напомним, исследование агентства Parks Associates показало, что ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на 10%. Показатели продолжают падать.

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