Новый спортивный телеканал Setanta Sports Ukraine спустя немногим более одного месяца с момента запуска включён в пакеты около 50 провайдеров платного телевидения, включая все технологии – аналоговый и цифровой кабель, IPTV, OTT и DTH. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе StarLightMedia.

«Мы очень рады такому замечательному началу нашей работы в Украине. Мы выбрали именно модель Pay TV, поскольку основой нашего эфира является Английская Премьер Лига – самый дорогой футбольный турнир мира. Только комбинация финансовых поступлений от провайдеров и спонсорства может дать проекту возможность самоокупаемости. Трансляция нашего канала в сетях Pay TV предоставляет возможность провайдерам развивать свои услуги, предлагать дополнительную ценность абонентам, транслируя ведущие мировые спортивные турниры в наилучшем качестве. Мы уверены, что наше сотрудничество с StarLightMedia по развитию рынка Pay TV будет иметь успех, поскольку наш спортивный канал прекрасно дополняет портфолио общих развлекательных эфирных каналов Группы », – говорит Мария Лысенко председатель дистрибуции Setanta Sports Eurasia.

Напомним, телеканал Setanta Sports начал вещание в Украине в начале августа текущего года, предварительно получив разрешение от регуляторного органа – Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания. Дистрибуцией телеканала в Украине занимается компания StarLightMedia.

«Мы в StarLightMedia видим в канале Setanta Sports продукт, который поможет провайдерам создать разницу для зрителя между платными и бесплатными предложениями. Во всем мире спортивная ниша платного ТВ – дорогой и главное востребованный продукт для абонентов. Наличие спортивного контента в HD-формате требует от провайдера поддержания высокого качества сервиса. Зрителю необходимо видеть важные моменты соревнований без задержек и в высоком качестве», — добавляет Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia.

Setanta Sports начал вещание в 1990 году с матча сборной Ирландии на Чемпионате мира по футболу. Игра транслировалась из Италии для ирландских экспатов в Британии. Первый круглосуточный телевизионный канал был запущен холдингом Setanta Sports в 2002 году. NASN (NorthAmericanSportNetwork) показывал лучшие виды спорта из США и Канады и транслировался по подписной модели в Великобритании.

После этого Setanta продолжила свое международное распространение. Спортивные телеканалы появились на всех континентах, кроме Южной Америки. С лета 2019 года программы канала доступны украинским зрителям.

Отметим, что телеканал Setanta Sports уже успел получить свою первую награду в Украине. 7 сентября в рамках международной конференции Telecom Ukraine в Одессе он победил в номинации «Восходящая звезда Pay TV». Телеканал наградили «за подход к платному рынку и телевизионные продукты для ТВ-сервисов, адаптированные для сферы Pay TV».

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