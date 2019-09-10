Киевский провайдер NetAssist подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации. Провайдер намерен оспорить обвинения в нарушении законодательства от НКРСИ и добиться признания действий регулятора незаконными, передает Лига.Tech.

Согласно данным, NetAssist отказался блокировать соцсеть «ВКонтакте», не выполнив тем самым требования президентского Указа о санкциях в адрес российских сайтов.

В связи с этим в августе текущего года НКРСИ совершила проверку провайдера и обязала его выплатить минимальный административный штраф.

Однако NetAssist не согласился с решением регулятора и подал в суд иск с требованием оспорить предписание НКРСИ и отменить постанову об административном взыскании. Таким образом, по словам руководителя компании Максима Тульева, провайдер намерен добиться признания цензуры в интернете незаконной.

Напомним, в июле Общественная организация «Лаборатория цифровой безопасности» провела проверку порядка 60 интернет-провайдеров во всех регионах Украины. Результаты показали, что больше половины из них не блокируют сайты из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

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