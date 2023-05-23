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Интернет-провайдер «Кузя» расширил сеть в Киеве

НовостиТелеком
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Интернет-провайдер «Кузя» расширил собственную сеть в столице Украины, городе Киеве. Теперь жители жилого комплекса «Львовский квартал», расположенного по адресу улица Глибочицкая, 13, могут воспользоваться услугами оператора. Об этом говорится в публикации провайдера на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении провайдера отмечается, что жители новых домов теперь смогут наслаждаться неограниченным доступом к высокоскоростному интернету.

Это расширение сети провайдера «Кузя» приносит новые возможности для жителей ЖК «Львовский квартал», которые теперь смогут пользоваться стабильным интернетом. Благодаря современным технологиям и профессиональной поддержке от «Кузи», клиенты получат качественное обслуживание и удовольствие от скоростного доступа к Всемирной паутине.

«Кузя» позиционирует себя как провайдер домашнего интернета, который использует передовые технологии для максимально быстрой и качественной передачи информации с минимальными задержками.

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Провайдер «Кузя» работает на рынке телекоммуникаций уже более 10 лет. Компания постоянно обновляет свои технологии, чтобы обеспечить надежный и стабильный интернет, а также предоставляет профессиональную поддержку и консультации клиентам.

Торговая марка «Кузя» принадлежит компании «НетАссист», которая была основана в 2004 году. «НетАссист» является участником различных точек обмена трафиком, таких как UA-IX, DTEL-IX, Giganet-IX в Киеве, Украина; DE-CIX, NL-IX во Франкфурте, Германия; AMS-IX в Амстердаме, Нидерланды; LU-CIX в Беттембурге (Люксембург), PL-IX в Варшаве, Польша; B | IX, B-IX в Софии, Болгария, а также DE-CIX в Нью-Йорке, США.

Компания «НетАссист» придерживается открытой пиринговой политики, всегда следит за маршрутами передачи трафика к другим сетям и постоянно оптимизирует эти маршруты с учетом скорости и времени отклика других сетей.

Ранее мы сообщали, что провайдер Triolan модернизировал сеть. Теперь по всем адресам доступно подключение к интернету со скоростью 1 Гбит/сек.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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