Мировые доходы от продажи через интернет фильмов и телепрограмм достигли в 2018 году отметки в 68 миллиардов долларов. В 2017 году данный показатель составлял 51 миллиард долларов, а в сравнении с 2016 годом рост составил 30 миллиардов.

Согласно материалам, опубликованным на страницах издания «Книга данных, иллюстрирующих состояние рынка OTT телевидения и видео», где анализируется ситуация в 138 странах мира, в 2018 году 71% всех доходов рынка OTT приходился на долю пяти стран (Германия, Великобритания, Япония, Китай и США). При этом 10 странах мира в минувшем году доходы рынка OTT превысили 1 миллиард долларов.

Старший аналитик компании Digital TV Research Саймон Мюррей комментирует: «В 2018 году прирост на рынке OTT в США составил 6.5 миллиарда долларов, в Китае – 3.6 миллиарда долларов. Таким образом, США и Китай в совокупности обеспечили более половины роста мировых доходов сектора».

Услуга SVOD стала крупнейшим источником доходов OTT сектора в 2014 году, обогнав AVOD. В 2018 году доля SVOD на рынке достигла 53%. В 2018 году доходы SVOD выросли на 11 миллиардов долларов – до отметки в 36 миллиардов долларов. Таким образом, годовой рост составил 44%. Доходы в сфере AVOD в 2018 году выросли на 5 миллиардов долларов – до отметки в 22 миллиарда долларов.

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