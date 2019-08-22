YouTube продолжает вносить в свою политику изменения, направленные на организацию безопасных условий для несовершеннолетних пользователей. В частности, теперь видеохостинг полностью отменяет рекламу в детских роликах, передает Sostav.

На самом деле, принять соответствующие меры YouTube вынудила позиция американских регуляторов. Федеральная торговая комиссия (ФТК) оценивает таргетированную рекламу в детских видео как нарушение «Закона о защите конфиденциальности детей в интернете», запрещающего демонстрировать такие материалы детям до 13 лет без согласия родителей.

Предположительно, удалив всю рекламу из видео для детей, YouTube надеялся замять конфликт с регуляторами. Однако никаких данных о том, какое развитие получила эта ситуация, нет.

Более того, существует вероятность, что видеохостинг может получить от ФТК внушительный штраф. И это при том, что видеосервис и так потеряет немало денег, отменив рекламу в детских роликах. По подсчетам аналитиков, сокращение таргетированной рекламы в детском контенте может привести к снижению дохода до 10% или около $50 млн.

И это абсолютно логично, поскольку именно детский контент является самым популярныv в YouTube. Агентство Pew Research Center проанализировало почти 50 000 каналов видеосервиса и установило, что наибольшее количество просмотров генерируют ролики для детей или с их участием.

Ранее YouTube регулярно внедрял всевозможные ограничения, связанные с защитой прав несовершеннолетних пользователей. На сегодняшний день платформа уже перенесла большую часть детского контента в YouTube Kids, а для тех, которые остались на основном сервисе, ввела некоторые меры предосторожности.

В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.

Что касается последних изменений, видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых. За нарушение владельцы каналов будут лишены права вести стримы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.