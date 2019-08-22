YouTube продолжает вносить в свою политику изменения, направленные на организацию безопасных условий для несовершеннолетних пользователей. В частности, теперь видеохостинг полностью отменяет рекламу в детских роликах, передает Sostav.
На самом деле, принять соответствующие меры YouTube вынудила позиция американских регуляторов. Федеральная торговая комиссия (ФТК) оценивает таргетированную рекламу в детских видео как нарушение «Закона о защите конфиденциальности детей в интернете», запрещающего демонстрировать такие материалы детям до 13 лет без согласия родителей.
Предположительно, удалив всю рекламу из видео для детей, YouTube надеялся замять конфликт с регуляторами. Однако никаких данных о том, какое развитие получила эта ситуация, нет.
Более того, существует вероятность, что видеохостинг может получить от ФТК внушительный штраф. И это при том, что видеосервис и так потеряет немало денег, отменив рекламу в детских роликах. По подсчетам аналитиков, сокращение таргетированной рекламы в детском контенте может привести к снижению дохода до 10% или около $50 млн.
И это абсолютно логично, поскольку именно детский контент является самым популярныv в YouTube. Агентство Pew Research Center проанализировало почти 50 000 каналов видеосервиса и установило, что наибольшее количество просмотров генерируют ролики для детей или с их участием.
Ранее YouTube регулярно внедрял всевозможные ограничения, связанные с защитой прав несовершеннолетних пользователей. На сегодняшний день платформа уже перенесла большую часть детского контента в YouTube Kids, а для тех, которые остались на основном сервисе, ввела некоторые меры предосторожности.
В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.
Что касается последних изменений, видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых. За нарушение владельцы каналов будут лишены права вести стримы.